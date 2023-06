La declaración de amor de Kiko Hernández a Fran Antón ha provocado una reacción inmediata entre los colaboradores y el público de 'Sálvame'. Por ejemplo, María Patiño, presentadora del programa este martes, ha roto a llorar después de la emotiva intervención del tertuliano, quedándose completamente conmocionada en un rincón del plató.

"Ostras. Cómo te voy a echar de menos", dijo Patiño antes de quedase sin palabras por su llanto, que también provocó las lágrimas del propio Kiko Hernández. "Le he dicho a Kiko que estoy emocionada. Súper feliz, y que, además, con este paso que ha dado realmente va a ser feliz porque vas a poder descansar y no te vas a sentir perseguido", aseguró Marta López después de que fuese reclamada por la dirección de 'Sálvame' dada la situación, añadiendo que quiere estar siempre al lado de Kiko tras un tiempo distanciados: "En lo bueno y en lo malo".

Otra de las personas que más se ha emocionado con este momento ha sido Belén Esteban. La colaboradora y compañera de mesa de Kiko Hernández también se ha derrumbado fuertemente por el anuncio que ha hecho, teniendo un recuerdo muy especial por dos personas muy especial que tienen en común: "Una se llama Mila (Ximénez) y la otra se llama Jorge Javier Vázquez, que estarían tan contentos".

"Yo sé que has sido muy valiente porque lo has pasado muy mal, pero yo desde el primer día te lo dije y te enfadaste conmigo, cabronazo. Me alegro mucho", le dijo Belén Esteban a Kiko Hernández.

Cabe recordar que después de varios meses de rumores, especialmente durante los últimos días, Kiko Hernández ha confirmado este martes su relación sentimental con Fran Antón, aclarando que todavía no ha contraído matrimonio con él: "En septiembre quiero casarme contigo".

Previamente ha desvelado su situación sentimental después de que le haya dedicado una bellas palabras de amor al actor y actual pareja: "Hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Encontré lo que es el amor de verdad".

"He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en el mundo, y se llama Fran Antón", dijo un Hernández algo emocionado mientras estaba subido al 'pulpillo' del programa, recibiendo una fuerte ovación por parte del publico antes de continuar: "Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo, rodeado de medios y especulaciones".