El éxito de 'First Dates' no pasa de moda. El programa lleva seis años en pantalla y sigue siendo uno de los más seguidos de la televisión. Un formato que no ha caducado con el paso del tiempo, algo que sin duda está vinculado a sus rostros más conocidos. Desde el carismático Carlos Sobera hasta el conocido y querido camarero argentino Matías Roure, que han permanecido en el programa desde sus inicios.

Pero no es oro todo lo que reluce, especialmente en el caso del argentino, que ha confesado haber tenido un "oscuro pasado" vinculado al mundo de la noche. Matías, que emigró desde Córdoba (Argentina) con su madre y sus hermanas buscando una vida mejor, ha tenido que trabajar muy duro para llegar a donde está. Se ganó la simpatía de los espectadores por su actitud amable y su mediática relación con la que fue compañera de programa Lidia Torrent, con la que rompió en 2019. 'First Dates' vive el fracaso de otra de sus citas: piden acabar antes del primer plato Ahora, al modelo no le importaría salir de detrás de la barra y presentar un programa de televisión, ya que se ha dado cuenta que lo suyo es "la comunicación". Pero esto no siempre ha sido así, ya que el mismo cuenta que ha estado muchas noches trabajando en las barras de Madrid. "He trabajado doce años en la noche. Empecé como Seguridad en Argentina", confesaba el argentino. Matías reconoce que su atractivo físico le ha abierto muchas puertas, también las de la televisión, pero asegura que ha "demostrado" que es mucho más que una cara bonita. Así es la gallega Laura Boado: de 'La Isla de las Tentaciones' a presentar 'First Dates' Por el momento, no tiene pensado abandonar el exitoso programa de Cuatro y continuará aconsejando a todos aquellos que quieran encontrar el amor en televisión.