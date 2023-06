A TVG2 emite hoxe, ás 20.50 horas, un novo capítulo do programa A porta aberta, que nesta ocasión, e baixo o título “O valor infinito do abrazo”, abordará o labor cotián da Asociación de Familias Monomarentais de Galicia, Fagamos, que pretende servir de soporte a todas aquelas persoas que teñen que afrontar soas a crianza dos seus fillos.

O programa, realizado por Producións Celta para a canle autonómica, contará co testemuño de varias representantes do colectivo. Tomarán a palabra Imma Alonso, presidenta de Fagamos, María López, vicepresidenta, Mari Osorio, tesoureira, e María Varela, socia da entidade.

Familias monomarentais houbo sempre, pero ata fai ben pouco a sociedade no foi capaz de ver a súa realidade singular. O cambio está en comprender a singularidade deste tipo de maternidade e todo o positivo que aporta á sociedade.

De feito, as familias monomarentais non son unha innovación actual. Non pensemos só en mulleres e homes que exercen o seu dereito a criar soas os seus fillos. Circunstancias como a emigración, a vida dos mariñeiros na pesca de altura ou na mercante ou a viudedade son algunhas das orixes deste tipo de familias. A cuestión, certamente, é que as distintas administracións non lexislaron de xeito específico para esta realidade, e as súas peculiaridades precisan o amparo de toda a sociedade a través das administracións. Neste aspecto traballa Fagamos.

Non esquezamos poñer os fillos e fillas no centro da realidade das familias monomarentais. O obxectivo destas mulleres e homes que deciden ou se ven na necesidade de crialos en solitario é precisamente isto, sacar as súas crianzas adiante. E nisto a sociedade ten a súa obriga. Aquí está o futuro da sociedade, nas xeracións que van nacendo. Hai que acompañar en todos os sentidos aos diferentes tipos de familias que están criando o futuro.

Os seus fillos e fillas agárdanas, os máis pequenos dependen delas. E elas desvélanse por eles, traballan, pensan, ilusiónanse e as veces frústranse, no camiño que emprenden para crialos. Pero deben saber que non están soas, hai unha sociedade que lles agradece o seu esforzo diario. Ten que ser así. Elas son, no seu dereito, a Asociación de Familias Monomarentais de Galicia.