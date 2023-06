A porta aberta chega este serán (TVG2, ás 20.50 horas) ao seu capítulo 49 coa emisión de “O pan, alimento inmemorial”, un capítulo que se centra no traballo que leva a cabo a Asociación Provincial de Industriais Panadeiros e Pasteleiros de Pontevedra (Aproinpa). Elaborado por Producións Celta para a canle autonómica, o programa dará a coñecer aos telespectadores a historia e o día a día deste colectivo profesional, así como algúns dos segredos dun oficio tradicional que provee dun alimento esencial á nosa sociedade.

Nesta ocasión, o episodio, dirixido e escrito por X.H. Rivadulla Corcón, contará como convidados con Francisco Sánchez, presidente de Aproinpa, José Pereira, profesor da escola da asociación, así como tamén con Dani Pampín e Víctor Lomba, dous socios da entidade.

O pan é un alimento universal e, ao tempo, é un dos alimentos con maiores variedades posibles. Podemos atopar pans que nos sorprenden, enormemente, polas súas formas e sabores. E Galicia é unha terra con facilidade para sorprender aos habitantes doutras terras polo especial dos seus pans e pasteis.

A calidade e bo sabor do pan de Galicia están de sobra recoñecidos. A sabedoría tradicional e innovadora do pan galego é un tesouro que se garda na Asociación Provincial de Industriais Panadeiros e Pasteleiros.

Unhas das cuestións nas que radica o valor do pan como alimento de enorme proveito, ademais do natural dos seus ingredientes, radica nas mans dos panadeiros. A pesar de que a día de hoxe nas panaderías se usen máis máquinas que hai anos, o valor da elaboración artesá segue sendo un garante de alimento case sacro. E as mans de cada panadeiro aportan a súa singularidade ao produto, cada panadeiro singulariza cada pan.

O pan tamén representa o valor da sabedoría tradicional. O oficio de panadeiro e pasteleiro segue a forxarse a través dunha transmisión xeracional. Unha porcentaxe alta de todos os panadeiros e pasteleiros de Galicia, hoxe en activo, son herdeiros das xeracións que os precederon, bisavós, avós, pais, e isto fai que teñan un amor profundo polos coñecementos que lle legaron os seus devanceiros. Ademais fai levedar, como leveda o pan, o amor á profesión e ao pan que fan.

Os panadeiros e pasteleiros cren no valor do traballo feito a man, dos produtos da terra, de compartir cos demais un anaco de tradición. Son os garantes, tamén, dun dos sabores que mellor representa a nosa cultura: o sabor do pan de Galicia. Sabor construído con produtos sinxelos e mans de homes sabios. Os panadeiros e pasteleiros sempre terán para agasallar un anaco de pan.