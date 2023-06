"He tenido una vida llena de alegrías, pero también repleta de tristezas, amenazas, injusticias y zancadillas". Es el resumen que hace José María García de su trayectoria profesional y personal en 'Supergarcía', la docuserie de Movistar Plus+ en la que el periodista que revolucionó la radio deportiva española está ajustando cuentas con su pasado. Y con sus enemigos, que no fueron pocos. "Lo odiaban pero lo temían", explica Arturo Pérez Reverte. ¿Pero quiénes fueron esos 'molinos de viento' a los que se enfrentó García, como al periodista le gusta describir a sus adversarios? Repasamos algunos, porque como su secretaria bien recuerda, "tuvo problemas con casi todos los directivos del fútbol".

José Ramón de la Morena El 'Vietnam en las ondas' que protagonizaron los responsables de 'El larguero', en la SER, y 'Supergarcía', en la COPE, fue mítico. Puede que García asegure a día de hoy que su relación con José Ramón de la Morena es buena y que se arrepiente de aquella guerra, pero lo cierto es que se lanzaban los insultos como balas durante sus batallas radiofónicas en los años 90. "En todos los pueblos hay un listo, hay un tonto, hay un gracioso, y en Brunete les ha salido un vizconde bufón", calificaba a su competidor García, mientras este tampoco se cortaba: "Si a un periodista en este país le pagan 2.000 millones de pesetas no le están pagando, le están comprando". Llegaron a meter a la familia de por medio, ya que uno de los hijos de García colaboraba en el programa de su padre y se convirtió también en foco de las mofas de los detractores de 'Butanito' o 'Superratón', dos de los despectivos motes con los que bautizaron al famoso periodista. Florentino Pérez García protagonizó una cruzada contra el proyecto de la ciudad deportiva del Real Madrid de Florentino Pérez, presidente del club blanco. "Es algo que roza la delincuencia urbanística", denunció. Así que se ganó un poderoso enemigo. El periodista asegura en la docuserie que quisieron comprar su silencio. Fue durante una cena a la que le invitó Florentino y a la que también acudió un exdirectivo, Manuel García-Durán. "Salió el tema de la antigua ciudad deportiva convertida en un jugosísimo negocio. Y Durán me preguntó: ¿cuánto cuesta que dejes el tema?". Jesús Gil Empezaron siendo amigos y acabaron como el rosario de la aurora. Y eso que García fue clave para que el que fuera alcalde de Marbella llegara a la presidencia del Atlético de Madrid, dándole la idea de fichar a Futre para ganarse a la afición. Lo más curioso es que se mandaban cartas entre ellos insultándose. Gil le llamaba "enano" y "butanito", y este contratacaba comparándole con un gorila. De ahí que el directivo del Atlético le mandara un 'regalito': un peluche de King Kong. José María Aznar García se despacha a gusto con el expresidente del Gobierno, aunque también se sorprende al ver su firma en la petición de indulto que el grupo parlamentario popular presentó para librarle de la cárcel en 1990 (el periodista había sido condenado a cuatro meses de prisión por desacato a las Cortes de Aragón). A Aznar le responsabiliza de haber presionado al exalcalde José María Álvarez del Manzano para aprobar el proyecto de la nueva ciudad deportiva del Madrid propuesto por Florentino Pérez. "Le dije a Aznar que era el mayor escándalo de la democracia. Y él me respondió que había que ayudar al Madrid", comenta. Tampoco se muerde la lengua criticando su forma de entender la libertad de expresión: "Es un censor, además de ser un desagradecido y no tener ni puñetera idea de lo que significa la libertad de prensa". "Aznar nos dijo que había que acabar con Antonio Herrero. No sabía lo que significaba la libertad de prensa".



Luis Herrero y José María García lo tenían muy claro.



Nunca iban a traicionar a Antonio Herrero.



Pero la historia quiso que Antonio... muriese. 😰



Luis Herrero y José María García lo tenían muy claro. Nunca iban a traicionar a Antonio Herrero. Pero la historia quiso que Antonio... muriese. "El imperio del monopolio" Aficionado como es García a los motes, no le podía faltar uno para el que fuera presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, fallecido en 2007: Jesús del Gran Poder, dueño del "imperio del monopolio" contra el que siempre batalló el periodista. El grupo empresarial poseía, entre muchos otros activos, la Cadena SER, donde publicitaban 'El larguero' azotando a su principal rival: "Afortunadamente, en la radio, el periodismo deportivo fanático, agresivo y descalificador está dando paso a otro muy distinto, más ameno y espectacular", lanzaba el anuncio, con una foto a lo Hitler de García. Pero el contencioso con el grupo empresarial venía de lejos, cuando adquirieron la emisora en la que trabajaba el periodista. "Para neutralizarme tuvieron que comprar Antena 3 Radio y luego cerrarla", denuncia García.