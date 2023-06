El jueves saltaba la noticia gracias a 'Sálvame Diario' y todos los colaboradores se quedaban en shock: Kiko Hernández y Fran Antón iban, supuestamente, a casarse este sábado. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la información, diversos programas de la cadena lo confirman y los detalles que han trascendido sobre esta celebración son cada vez más certeros.

Este sábado, un equipo de Europa Press se desplazaba a primera hora de la mañana hasta la casa del colaborador y era testigo de todos los movimientos que había. Entrada y salida de furgones que se dirigían hasta la Sala del Bingo Las Vegas, donde se llevó a cabo la celebración; familiares en las inmediaciones y mucha, mucha, emoción.

Por la tarde, el programa 'Fiesta' ponía en duda esta información y desvelaba que podría ser parte de una estrategia para promocionar una obra de teatro titulada 'Casarse está sobrevalorado', pero lo cierto es que los movimientos que hubo ayer en la sala anteriormente citada no engañan: hubo celebración.

Hasta ahora se ha sabido que el pasado fin de semana ambos llevaron a cabo en Melilla una despedida de soltero en la que estuvieron muchos seres queridos y que, en una de las joyerías de esta ciudad se habrían encargado las alianzas y unas copas en las que grabaron sus iniciales.

Entrada de los familiares

Durante el día de ayer fuimos testigos de cómo los familiares llegaban entorno a las 12:30 de la tarde al domicilio del colaborador para 'celebrar' supuestamente la unión y, horas más tarde, acudieron al Bingo las Vegas para disfrutar de una fiesta que terminó sobre las 5h de la mañana.

La entrada y la salida de los familiares a la sala se produjo por la entrada lateral para evitar que los medios captasen sus rostros. Tanto es así que pudimos ver a una tía del actor abandonando la fiesta en el interior del coche.

Uno de los invitados a la boda desvelaba que los novios habían ido "de azul marino los dos" y confirmaban que no habían vestido chaqué: "chaqué no, traje normal y corriente". Aunque uno de los invitados bromea con que Fran era solamente un invitado: "no, ese es un invitado", defendía -de broma- que Kiko en realidad se ha casado con María Mendoza: "no, no. Mira, se ha casado con la chiquita que ganó Got Talent, no con el Fran".