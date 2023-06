"Yo estaba muerta, ahora de pronto parece que estoy reviviendo un poquito" confesaba Terelu Campos este viernes cuando se sentaba en el 'Deluxe' para hablar de los últimos cambios en su vida. Aunque no confirmaba que tiene una nueva ilusión, la presentadora de televisión sí que se mostró 'esperanzada' y con ganas de volver a vivir en el terreno sentimental.

Aunque la conversación derivó en el ámbito sexual, María Patiño le preguntaba si se estaba divirtiendo en estos momentos y ella desveló que "todavía no" pero "pretendo divertirme, pero no he bailado ni nada de eso". Parece que la hija mayor de María Teresa Campos ha vuelto a renacer en este aspecto ya que confesaba que "ahora de vez en cuando miro, antes me miraban y yo no miraba a nadie, con lo cual ni me enteraba, pero ahora dejo...".

La madre de Alejandra Rubio también dejaba claro que tiene miedo al momento de intimar con alguien en la cama porque "te tocan y no sabes lo que es" aunque también aseguraba que "siempre he sido una persona muy sexual y lo he disfrutado, depende de quién, porque me he encontrado muchos torpes, más de lo que me hubiera gustado, pero siempre he sido muy generosa, a mí me ha dado placer dar placer".

De esta manera, parece que Terelu vuelve a dejar la puerta abierta al amor después de años sin que se le conozca una pareja. La presentadora ha priorizado durante años su vida profesional y familia ante la sentimental, pero ahora se encuentra en un momento de su vida en el que le apetece volver a 'ronear' en el amor.