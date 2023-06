'Supervivientes' encara ya la recta final del concurso. Cada vez quedan menos y las fuerzas de los supervivientes están bajo mínimos. Con el objetivo de animar un poco a los concursantes y dar un contenido más fresco, el programa está poniendo en marcha algunos de sus clásicos.

Ana María Aldón y Alexia Rivas han regresado al programa para compartir un tiempo con los supervivientes. Las exconcursantes están disfrutando de unos días en Honduras, mientras reviven su paso por el reality con las pruebas y algún que otro enfrentamiento.

Ellas no serán las únicas en regresar a Honduras tras su paso por el programa. 'Supervivientes' ha escogido a uno de los últimos ganadores del reality para darle la oportunidad de regresar durante unos días.

"Noticia de última hora, muy importante, Alejandro Nieto, tengo que hablar contigo. Tú eres el último ganador de 'Supervivientes' y vas a ser el próximo 'fantasma del pasado", le dijo Ion Aramendi a Alejandro en su última visita al plató.

Alejandro Nieto se marcha a Honduras como 'fantasma del pasado' y se ha mostrado muy por la oportunidad: "Me parece estupendo, muy contento, la verdad es que no me lo esperaba", ha confesado.

Ion Aramendi se ha dado cuenta de que Alejandro estaba emocionado al saber que vuelve al programa. "Gané allí y ahora lo voy a vivir de otra manera, lo voy a disfrutar", ha asegurado antes de poner rumbo a esta nueva aventura.