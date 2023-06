Andrés Hurtado se ha convertido en uno de los rostros televisivos más populares de los últimos días tras hacerse viral su vídeo en el que durante la gala de Miss Perú despedía en directo al productor del programa por cometer un error en el guion.

Su vídeo ha dado la vuelta a Internet y 'Sálvame' ha conseguido hablar con él en directo. El programa contacto con el presentador por videollamada para que explicara la incomoda situación que se vivió durante el certamen.

"En ese momento, no te olvides que hay que tener mucho cuidado con las señoritas reinas que no llegan a 18 años. La señorita lógicamente se pone nerviosa ante una pregunta mal formulada por parte de mi persona, ellas se están jugando un título, un reinado para el mundo. Entonces si nosotros los conductores le hacemos una pregunta mal, ellas que están nerviosas. Me deja en ridículo", explicó a los colaboradores.

"Ustedes como conductoras cuando algo sucede en vivo, tienen que irse contra el productor. Si sucede algo en directo la culpa es del productor y ustedes son las que dan la cara", le aconsejó a María Patiño y Adela González como conductoras del programa.

Andrés Hurtado despide al productor en directo durante la gala de Miss Perú 2023 pic.twitter.com/IAuk5KqNaJ — TVMASPI (@sebas_maspons) 5 de junio de 2023

"En España los directores tienen más poder que los presentadores", le explicó María Patiño. "No ‘mamasita’ preciosa, ustedes son las estrellas, tienen que hacerse respetar, córtenles la cabeza van a ver quién va a poder más", replicó el peruano.

"Estoy de acuerdo con usted. Los que hacemos el programa somos como usted y nosotros tenemos que aguantar cómo estas personas que son los directores. Tiene todo mi apoyo y cuando quiera voy a Perú con usted", dijo entonces Belén Esteban.

"Les prometo ir al programa, hago un programa con ustedes y van a ver cómo pongo a los directores de vuelta y media, es enseñarles", zanjó Andrés Hurtado.