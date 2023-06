Una de las tradiciones que suelen cumplir la mayoría de los concursantes que pasan por 'Supervivientes' es la de darse un chapuzón desnudos en las aguas de Honduras. No es la primera vez que algún supervivientes muestra sus atributos antes de despedirse del programa.

En esta edición Adara, Alma y Jonan ya lo han hecho y a ellos se ha querido unir ahora Bosco Martínez- Bordiú. El sobrino de pocholo ha decidido quitarse el bañador para bañarse en calzoncillos y ha dejado sin palabras a algunas de sus compañeras, que no han podido disimular su sorpresa convirtiéndole en el tema del momento en Cayo Paloma.

"No puedo dejar de mirarlo. Cada vez que lo veo es más grande. No he visto nada semejante en mi vida, si le va a quitar el puesto a Nacho Vidal", apuntó Adara. "Me he quedado sin palabras con la 'dotación semanal'", destacó Alma Bollo.

Al ver la revolución que había generado con su baño en calzoncillos, el concursante llegó a prometer que si se salvaba de la nominación, se quedaba así durante unos días. Una idea que finalmente no pudo llevar a cabo ya que no se salvó de la nominación y seguirá con el bañador puesto. El sobrino de Pocholo compite esta semana contra Jonan y Alma Bollo porque Artùr Dainese ha sido el salvado por la audiencia.