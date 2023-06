José María Martínez-Bordiú, más conocido como Pocholo, se convirtió en el último invitado de 'Mi casa es la tuya'. El aristócrata visitó a Bertín Osborne y protagonizó una divertida entrevista en la que habló de sus orígenes, su relación familiar y su vida entorno al amor.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando habló de su relación con Francisco Franco. El colaborador de televisión quiso aclarar cuál fue su verdadero parentesco con el dictador. "La gente sigue con el run run de Franco. Será porque no se han leído nunca un libro", comenzó diciendo.

"Mi padre tenía un hermano llamado Cristóbal, un destacado médico, y él contrajo matrimonio con la hija de Franco. Mis primos sí son nietos del dictador. Carmen Martínez Bordiú sí es nieta de Franco", aclaró Pocholo.

🧐¿Cuál es la verdadera relación de Pocholo con Franco? #MiCasaPocholo pic.twitter.com/paBcXOp9de — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 5 de junio de 2023

"No me molesta todo eso, lo tengo asumido. Incluso veo a Bosco en la televisión y lo etiquetan como franquista. Pobrecito, si apenas tiene 20 años y no ha vivido nada de eso", expresó haciendo relación al paso de su sobrino por 'Supervivientes'.

"He decidido vivir mi vida a mi manera, sin perder tiempo y siendo honesto. Mi objetivo principal es ser rico en tiempo, y si es posible, en dinero", aseguró, dejando claro que el siempre decidió vivir desvinculado de la familia.

Ante su sincera confesión, Bertín Osborne quiso saber si su apellido le había perjudicado. "No, no me perjudicó, lo escuchaba por un oído y me salía por el otro. Aunque es cierto que recibí algún golpe en el colegio", confesó.