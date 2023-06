Carmen Borrego acaba de convertirse en abuela. Lo que debería ser un momento de felicidad, terminó empañado por la polémica cuando empezaron a salir informaciones que apuntaban a que la hija de María Teresa Campos se habría enterado del nacimiento de su nieto por 'Fiesta'.

Este lunes decidió no presentarse en 'Sálvame', pero tanto ella como su hermana Terelu Campos quisieron desmentir esta información. "Mi hermana se enteró del ingreso de su nuera por los medios, pero no del nacimiento de su hijo. Significa que Carmen ha tenido información", aseguró la presentadora.

Minutos después era Carmen Borrego la que decidía entrar por teléfono en 'Sálvame' para aclarar lo ocurrido realmente tras el nacimiento de su nieto. "No voy al hospital, porque lo importante son ellos y su bebé, y tienen que estar tranquilos. Estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto. No le conozco ahora mismo, pero yo le quiero, y mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán aquí siempre".

"La decisión de no ir al hospital la he tomado yo. No es momento de hacer un circo, y si esto no llega a ser mediático, yo hubiera estado ahí la primera. Para todo hay tiempo en la vida, y en estos momentos podría perjudicarle, y no voy a hacerlo", explicó Borrego.

La colaboradora quiso zanjar así todo tipo de especulaciones. Por si fuera poco, compartió un post en Instagram con un bonito mensaje para su hijo y su nuera. "Querido hijo, soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida, sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo", comentó junto a una fotografía de ambos en el día de su boda.

"Gracias por compartirlo conmigo y sabes que siempre estaré aquí. Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo. Si escribo esto es para que todos sepan que he sido partícipe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor. Os quiero mucho a los tres", zanjó.