Kiko Hernández ha vuelto a 'Sálvame' después de su íntimo viaje a Nueva York con su supuesto amigo Fran Antón. El colaborador ha reaparecido en plató para sincerarse, como nunca, sobre esta escapada y sobre sus sentimientos hacía el hombre del que no se ha separado en el último año.

Sus compañeros de programa quisieron saber el motivo de este viaje y Kiko confesó que decidió hacer el viaje con él porque se lo regalaron por Navidad, y quería ir con un amigo. En cuanto a esa supuesta relación con la que se lleva especulando en los últimos meses, Jorge Javier Vázquez le ha cuestionado que en ningún momento estaba negando las afirmaciones sobre que ambos estarían juntos. "Estoy cansado ya de negarlo", respondió el colaborador.

Los detalles del viaje a preferido mantenerlos en secreto pero no ha tenido reparo en expresar lo "feliz" que se encuentra. "No le voy a poner nombre a nada", confesó por fin. "Ahora mismo soy muy amigo de Fran Antón. Que el día de mañana surge algo más, puede surgir. Si no surge nada, no surge nada".

"Es un amigo por el que mucha gente mataría por tener", se sinceró el tertuliano. "Ahora mismo tengo la vida perfecta, y no la cambio por nada", zanjó.