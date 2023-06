Lara Álvarez ha vuelto a 'Supervivientes'. La presentadora ha regresado al programa después de comunicar que ponía fin a su etapa en el concurso después de 8 años y lo hizo para presentar su nuevo proyecto en la cadena.

Desde que decidió alejarse de la televisión no volvió a aparecer en la pequeña pantalla. La asturiana decidió escoger el plató de 'Supervivientes' para reaparecer y anunciar su nuevo proyecto en Telecinco.

Visiblemente emocionada, saludó a Carlos Sobera entre una oleada de vítores y aplausos por parte del público y aprovechó para mandar unas palabras a Laura Madrueño, su sucesora en los Cayos Cochinos. "Laura, bellezón. Te mando un beso enorme compañera. ¡Qué maravilla, qué bien lo estás haciendo!", comenzó diciendo.

"¡Qué representación tiene ese equipazo de 180 personas que hacen ‘Supervivientes’! Mira, ahora sí entiendes la familia hondureña, que no podían haber encontrado mejor representación que la tuya. Te mando un beso gigante. ¡Chapó!."

Es una maravilla volver a ver a Lara Álvarez de nuevo en su plató después de meses sin verla



Qué raro se me hace verla desde ahí y no presentando desde la isla pero Laura Madrueño lo está haciendo de lujo #SVGala13



pic.twitter.com/QqqExf3PrP — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) 25 de mayo de 2023

"Gracias Lara, piel de gallina de poder saludarte desde aquí, desde tu casa que tienes a toda tu familia que te enviamos toda la energía para que tengas un programón, que es lo que te mereces", le dijo Madrueño dando cuentas de la buena sintonía que hay entre ellas.

"Os echo muchísimo de menos. Es más, déjame decirte algo, en vuestro éxito está mi felicidad. Cada vez que veo, de verdad, lo que estáis cosechando y más en este momento complicadísimo de la televisión, lo que hacéis es histórico. Cada vez que veo ‘Supervivientes’ me emociono. Me cuesta mucho porque no te voy a mentir, tengo el corazón dividido", confesó Lara Álvarez.