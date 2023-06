'El Hormiguero' terminó la semana con la visita de Hombres G. El grupo visitó el programa para presentar su gira '40 años y seguimos empezando', con la que estarán visitando toda España con algunas de sus canciones más míticas.

Precisamente esas canciones les han estado situando en el foco del huracán en los últimos años. El grupo ha recibido numerosas críticas por las letras de algunos de sus temas y en alguna que otra ocasión, les han acusado de machistas y homófobos.

"A vosotros os han llamado homófobos por esa canción y machistas por 'Voy a pasármelo bien'. ¿Hay mucho mamón que le gustaría censurarlo todo?", les preguntó Pablo Motos haciendo mención a las polémicas en las que se han visto envueltos.

"Ahora más que nunca", señaló el guitarrista. "Es gente que se dedica a revisar el pasado en vez de intentar cambiar el presente o prepararnos para un futuro mejor", señaló David Summers. "Que dejen el pasado en paz. Nosotros fuimos de los primeros que contemplamos el consentimiento, decíamos: 'suéltate el pelo y, si quieres, el sujetador'."

"¿Cómo lleváis que hay que estar pensando lo que dices por si estás molestando?", les preguntó el presentador. "Yo me niego", respondió tajante Javier Mola.

"Si no tendríamos que censurar a Lorca, a Machado, a Cervantes... a todo el mundo. Me parece que la cosa se ha ido de madre completamente. Eso no es forma de respetar, al contrario, es intolerancia. Es cortar la libertad de expresión, en mi humilde opinión", destacó el batería de Hombres G.