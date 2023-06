'El camino a casa', nuevo programa de La Sexta en el que Albert Espinosa acompaña a rostros famosos recorriendo el camino que hacían de pequeños cuando regresaban del colegio, se desplazó esta semana hasta Lugo, la ciudad que vio nacer y crecer a Luis Tosar.

Albert Espinosa y el actor recorrieron sus calles y hablaron de los momentos más destacados del pasado del gallego, desde los primeros años de infancia hasta la adolescencia. Una etapa de su vida, que tal y como él mismo desveló al escrito, fue un tanto complicada. Tras finalizar sus estudios de EGB, Tosar se trasladó a un instituto para continuar su formación en BUP y ahí todo cambio.

Hoy @espinosa_albert se traslada a Lugo para volver al pasado de Luis Tosar en su camino a casa #ElCaminoACasaTosar pic.twitter.com/wzrgQOGDFQ — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) 25 de mayo de 2023

"Fue traumático. El único compañero de Maristas que vino conmigo fue José Luis, pero se echó de novia a Mónica. No es que le perdiera de vista, pero no le veía básicamente", confesó. "Fuimos la primera promoción masculina, antes era un instituto femenino. Aquí estudiaba mi hermana. Eran como 2.000 niñas y, de repente, entramos 50 chavales".

"Al estar más desconectado de José Luis y no conocer a nadie aquí, no tenía amigos. Me hice muy arisco, muy solitario. Fue bastante traumático, era un rebelde sin causa", confesó.

“Me convertí en un tipo muy arisco”, Luis Tosar nos cuenta cómo fue su cambio al instituto #ElCaminoACasaTosar pic.twitter.com/TBRRs7SjNE — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) 25 de mayo de 2023

"Llegaba el viernes y me iba a dar una vuelta entera en la ciudad solo por no estar parado en mi casa, comiéndome la cabeza", dijo. Albert Espinosa quiso saber si para el actor ese fue el año "más difícil de su adolescencia" y el actor lo tuvo claro.

"Además, es que no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Estaba completamente vacío y me despisté mucho", añadió.