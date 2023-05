El pasado martes 23 de mayo, Telecinco anunció que Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', 'Viernes Deluxe' y 'Supervivientes' en la cadena de Mediaset, dejaba de conducir temporalmente dichos espacios a causa de una baja médica. Desde entonces, el badalonés no ha vuelto a aparecer en un plató -aunque sí ha reaparecido de este modo-, por lo que la expectación y las especulaciones acerca del motivo exacto de su incapacidad no han parado de ir a más.

"Se encuentra indispuesto. Un besazo fuerte, ahí estamos contigo", explicó el jueves en directo Carlos Sobera, sustituto de Vázquez, quien también aseguró que su compañero se reincorporaría "en unos días".

Por ahora, son pocas, por no decir ninguna, las novedades acerca del abandono temporal de Jorge Javier. El paparazzi Diego Arrabal ha sido el único que ha añadido nueva información al caso: "Le estaban haciendo pruebas", aseguró en uno de sus vídeos de YouTube. De todas formas, el de Marbella ha optado por permanecer en silencio y respetar la privacidad del presentador catalán, aunque sí que ha confirmado que se trata de un problema de salud: "Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa".

Con todo, fuera de las cámaras sí que se ha podido ver a un Jorge Javier aparentemente sano, tal como han recogido varios medios. Fue el pasado jueves, cuando él y Rocío Carrasco acudieron al teatro de Madrid para ver 'Aladdin' en plena emisión de 'Supervivientes'.