'Supervivientes 2023' ha iniciado su versión 'Tierra de Nadie' con una noticia que ha sorprendido a todos. Los Cayos Chinos contarán a partir de la próxima semana con dos exconcursantes en calidad de fantasmas del pasado. Son Ana María Aldón y Alexia Rivas, que ya participaron en el concurso en las ediciones 2020 y 2021.

La noticia se la notificaron en pleno directo y es que cuando Carlos Sobera anunció los colaboradores de la noche en el programa, entre los que ambas se encontraban, todavía nadie era consciente de lo que estaba por venir. El presentador, para más inri, creaba altas expectativas ante el bombazo que estaba por venir: "Tengo un notición que no lo sabe nadie. Noticia sobre dos colaboradoras que también fueron exconcursantes de 'Supervivientes' y que están aquí esta noche. Vais a alucinar todos".

Esto puso en tensión a todos los colaboradores, haciendo más que evidente que ninguno sabía lo que estaba por venir. No obstante, Carlos Sobera no quiso aguantar mucho más y soltó rápidamente la noticia: "Alexia Rivas y Ana María Aldón van a ser fantasmas del pasado en 'Supervivientes'".

Alexia Rivas y Ana María Aldón no se podían creer que volverán a 'Supervivientes'

La noticia pilló totalmente desprevenidas tanto a Alexia Rivas como a Ana María Aldón, que no se esperaban para nada volver a 'Supervivientes'. La emoción era latente, sobre todo en una Alexia a la que se le veía muy emocionada.

"Tú para empezar tenías una espinita clavada porque, claro, la pobre estuvo en un barco varado mareada, potando…", le recordó Carlos Sobera a Alexia Rivas, recordando su primer paso por la isla. "Cuando fui a 'Supervivientes' hace dos años estaba un muy mal momento. Mi futuro era incierto. Gracias a este programa se ha podido ver como soy y me han salido muchas oportunidades. Quiero dar las gracias a todo el equipo por darme esta oportunidad", anunció una Alexia que recibió la noticia con muchas ganas.

Ana María Aldón también pareció coger con muchas ganas el anuncio tras su salida hace ahora tres años: "No era un propósito mío ir a 'Supervivientes'. Me surgió la oportunidad y la cogí, pero ahora sí que tengo toda la ilusión. Me quedaron cuentas pendientes y voy a ajustarlas".

Por si fuera poco, Carlos Sobera anunció que su incorporación sería prácticamente inmediata y les recordó las reglas: "Si no me equivoco, el jueves entráis en directo y vais a estar conviviendo allí con los concursantes las dos. No podéis dar ninguna información del exterior".