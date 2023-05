Irene Montero ha vuelto a poner en el disparadero a 'El Hormiguero'. Después de señalar directamente a Pablo Motos en una de las últimas campañas del Ministerio de Igualdad, la ministra volvió a mencionar el programa a raíz de una escena que se vivió en una de las últimas tertulias del programa.

Pablo Motos y sus colaboradores estaban hablando sobre las elecciones. El presentador a sus compañeros de mesa sobre los requisitos que debe tener un candidato. "¿De dónde sale un candidato? ¿Qué requisitos tiene que tener, sea del partido que sea, para ser aceptado?", lanzó.

"Sorda", es escuchaba decir entonces al humorista Miguel Lago. "Irene Montero dijo sobre la de Valencia que era la mejor candidata, sorda y bollera. Entonces digo, bueno, como ya vale todo, pues empezar a faltar. ¡Y aquí este cojo que hemos traído!", insistió el gallego, provocando las carcajadas de los presentes.

¿De qué se ríen? Orgullosa de quien eres @pilar_lima. Basta de discriminación o de burla.



Y sí, será la alcaldesa de València bollera y sorda, con mucho orgullo. Contigo siempre Pilar 💜✊🏼 pic.twitter.com/Z8LWxXSjou — Irene Montero (@IreneMontero) 17 de mayo de 2023

"Orgullosa de quien eres, Pilar Lima. Basta de discriminación o de burla. Y sí, será la alcaldesa de Valencia bollera y sorda, con mucho orgullo. Contigo siempre, Pilar", sentenció Irene Montero en Twitter tras preguntas a Motos y Lago de que se reían.

Tras la celebración de las elecciones municipales y autonómicas y el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales, Pablo quiso dedicar una buena parte de su programa a hablar de la actualidad política.

Aprovechando la ocasión, no perdió la oportunidad de sacar el tema de la denuncia de la candidata de Podemos en Valencia. "Nos han denunciado a la fiscalía", aseguró.

"A mí, primero que me duele que me denuncie el Gobierno de España, con lo español que yo soy. Me ha dolido", añadió entonces Miguel Lago. Y por si no fuera suficiente, el humorista se pronunció sobre un supuesto "intento de cancelación".

"Ante los intentos de cancelación, permítame que saque pecho. Este sigue siendo el programa más visto de la televisión española, el sábado pasado el teatro estaba a reventar. He prolongado hasta el mes de junio para seguir riéndome de lo que me dé la gana", sentenciaba el gallego.