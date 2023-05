Hace un año Belén Esteban protagonizó una aparatosa caída en directo en 'Sálvame'. El programa se puso a recrear una de las pruebas más míticas de 'Supervivientes' y fue entonces cuando la colaboradora se cayó al suelo. El golpe fue tal que tuvo que ser intervenida y se pasó varios meses de baja.

Tras una larga recuperación, la princesa del pueblo regresó a la televisión y precisamente ahí, desveló la nueva caída que sufrió hace unos días y que le ha costado un fuerte golpe en la pierna.

Mientras se echaba crema en pleno directo, Belén Esteban explicó en 'Sálvame' qué es lo que le había ocurrido. "Me caí el otro día, y me salió una costra muy grande", explicó. "Son las fiestas de mi pueblo, Paracuellos de Jarama, y ayer era el desfile del Cristo de la Salud, y tenía una promesa".

"El año pasado con mi caída de aquí no pude ir y no cumplí mi promesa, y con el Cristo de la Salud entramos de rodillas para verle. Yo ayer lo hice y le pedí porque estuve allí, porque tengo una promesa muy grande y no me ha fallado nunca", confesó.

Esta vez el susto no ha sido tan grande y la de Paracuello se fue a casa sólo con una herida.