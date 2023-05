Después de varios días en observación y tras someterse a varias pruebas médicas, 'Supervivientes' ya ha tomado una decisión con respecto al futuro de Manuel Cortés en el concurso. El jueves pasado el hijo de Raquel Bollo tenía que volver a abandonar la convivencia con sus compañeras tras regresar después de unos días apartado.

Este domingo la organización le comunicaba al concursante cuál era su estado de salud y las consecuencia de su evolución para su continuidad en el concurso. Ion Aramendi fue el encargado de anunciar que finalmente Manuel Cortés debía abandonar el concurso.

"El cuerpo no me responde como yo quisiera y gracias al equipo médico estoy", reconoció el hijo de Raquel Bollo al hablar con el presentador. "En este concurso, el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal y bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes", le explicó Ion.

"Me lo imaginaba, porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, voy caminando arrastrándome y creo que no es lo que el público ha visto de mí durante este tiempo, me da mucha pena, se me rompe el sueño que tenía de ganar el programa y contra eso llevo luchando varios días, es imposible", desveló.

Una noticia que el supervivientes recibió con una gran tristeza. El concurso terminó para él, que se encargó de comunicárselo a sus compañeros. En el reencuentro con su hermana no pudo evitar romperse y ambos protagonizaron una dolorosa despedida.

Manuel Cortés también tuvo la oportunidad de hablar con su madre. Raquel Bollo llamó en directo a su hijo para animarle en este momento complicado. "Estoy muy orgullosa de ti, como concursante y como hijo. Lo has dado todo y has llorado por quedarte y por cumplir tu sueño. Te espero con los brazos abiertos, a recuperarte. Te vas dando una lección de amor por este reality, te quiero", le dijo.