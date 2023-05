Yaiza Martín se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Telecinco. Tras su paso por 'Supervivientes' la canaria se ha dejado ver por todos los platós de la cadena, concediendo entrevistas y protagonizando fuertes polémicas con colaboradores.

Después de 'Sálvame' y el 'Deluxe' esté fin de semana compartió plató con Emma García y sus colaboradores en 'Fiesta', pero su paso por este programa nada tuvo que ver con lo que tiene acostumbrada a la audiencia.

La exsuperviviente se sometió a una regresión a su pasado que la dejó completamente hundida. "Cuando hemos llegado a Telecinco yo he visto a una Yaiza destrozada y muy tocada", comentaba Luis Rollán. "Pero debe haber estado llorando dos horas porque todos la hemos visto en diferentes momentos y en todos estaba llorando", apostillaba Belén Rodríguez.

A los pocos minutos de entrar en plató Yaiza se venía abajo y tras sentirse mareada obligaba al servicio médico de Mediaset a tomarla la tensión."Te quería pedir paso inmediatamente porque Yaiza está viviendo un momento delicado pero hace tan solo unos segundos le ha dado un vahído y tenemos al servicio médico con ella", relataba María Verdoy a la entrada del plató. "¿Ha perdido el conocimiento?", preguntaba Emma García. "Ha sufrido un bajón de tensión", explicaba la redactora.

"Nada está siendo fácil y el cuerpo al final pasa factura, pero ya está", relataba para tranquilizar a los que la estaban acompañando.

"Yaiza ha estado en numerosos programas, no ha parado de dar entrevistas, pero hoy está en su momento más vulnerable porque ha hecho una regresión y ha dicho que se ha quitado la coraza", apuntaba Emma. "Lleva un desgaste y una acumulación de sentimientos. Ánimo y fuerza Yaiza", le decía la presentadora

"No es lo mismo que cuando vienes a defenderte que cuando vienes a corazón abierto. El venir siempre a la defensiva aquí está siendo difícil. Pero hoy es diferente porque he sentido el que me quieren escuchar de otra manera", confesaba ella.