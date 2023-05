Con 'Sálvame' a punto de despedirse de los espectadores, Telecinco decidió apostar por una nueva edición de la 'Sálvame Fashion Week'. Ataviados con sus mejores galas, los colaboradores del programa lo dieron todo en la pasarelas, disfrutando al máximo de los últimos días acompañando a la audiencia.

Como era de esperar, en la cuarta edición de la 'Sálvame Fashion Week', no faltaron las alusiones y los mensajes al final del programa. Uno de los más significativos fue el que portaron los colaboradores en su propia vestimenta, cuando, con un claro mensaje en sus camisetas, quisieron dar las gracias a los espectadores.

"El camino siempre vale la pena. Solo muere lo que se olvida. Sálvame vivirá siempre porque vuestro apoyo nos hace eternos y el final es su principio…", se podía leer en las prendas de colaboradores. Una vez, el mensaje terminaba seguido de unos puntos suspensivos, con los que volvieron a alimentar la idea de que el programa podría continuidad tras su final.

"Perdonadme por la emoción, pero esta frase dice mucho es lo que sentimos y lo que queremos transmitir. Bienvenidos a esta edición especial de Sálvame Fashion Week 2023. Va a ser una fashion auténtica, hecha con todo lo que podemos ofreceros; va a ser especial porque queremos seguir haciéndolos disfrutar a vosotros porque os lo debemos todo", comenzaba diciendo María Patiño visiblemente emocionada.

Si fuera una baja médica dirían un "recupérate y vuelve pronto" .

Suena a que lo han apartado , posiblemente por las elecciones , o él ha dicho "hasta aquí".

Pero ese discurso no es a un compañero de baja https://t.co/5uXxak0GyU — Asturlandia (@Luisinagh) 26 de mayo de 2023

Jorge Javier no estuvo presente en esta edición de la 'Sálvame Fashion Week'. Hace unos días Mediaset emitía un comunicado en el que anunciaba que el presentador iba a estar apartado de la pequeña pantalla durante una temporada por un problema de salud, del que no se desveló nada.

María Patiño y sus compañeros no quisieron olvidarse de él y le mandaron un mensaje que ha revolucionado a los espectadores del programa. "Jorge Javier Vázquez, estás aquí con nosotros porque siempre vas a estar. Te mando un beso enorme", decía la presentadora.

A mi personalmente este mensaje me deja claro que @jjaviervazquez ha sido apartado de sus funciones y que tiene une guerra con el fascista de Borja Prado. #SálvameFashionWeek #SalvameNoSeToca #YoVeoAJorgeJavier 💜 pic.twitter.com/yXCTivGHyw — Jorge G.H. (@salmantino_41) 26 de mayo de 2023

A Jorge lo han silenciado en la cadena. Está clarísimo #SalvameFashionWeek — Deivid (@deikyvid) 26 de mayo de 2023

Vamos, que Jorge Javier está castigado en casa.



Flipo con Mediaset, luce a La 2 en pocos meses. Vaya tela💀 #SálvameFashionWeek — Mister S🦦 (@usuariodelared0) 26 de mayo de 2023

#SalvameFashionWeek lo que acaba de decir Patiño sueña a adiso de Jorge Javier de t5 — Ahl (@Salveser) 26 de mayo de 2023

María Patiño: "Jorge Javier Vázquez, estás aquí con nosotros y siempre vas a estar"



Uffffffff, cada vez me creo menos lo de 'baja por enfermedad' #SálvameFashionWeek2023 — Señorín 🍋🍊 (@Senorin_) 26 de mayo de 2023

Las palabras de Patiño no pasaron desapercibidas para la audiencia y las reacciones no se hicieron esperar. Twitter se llenó de especulaciones sobre la verdadera razón por la que Jorge Javier no está realmente en ningún programa de Telecinco.

"Cada vez me creo menos lo de ‘baja por enfermedad'"; "el mensaje de Patiño ha sonado super chungo"; "si fuera una baja médica dirían un ‘recupérate y vuelve pronto'" o "lo que acaba de decir suena a adiós de Jorge Javier a Telecinco", fueron algunos de los números tuits que se publicaron al respecto.

Por el momento ni Jorge Javier, ni la cadena, ni ninguno de sus compañeros se ha pronunciado al respecto de esta supuesta baja.