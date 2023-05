El equipo de 'Sálvame' encara la recta final del programa. El próximo 23 de junio el magacín pondrá fin a su emisión después de 14 años en las tardes de Telecinco. Los colaboradores llevan semanas haciendo campaña para intentar paralizar la decisión del grupo de comunicación, pero por el momento, lo único que consiguieron fue alargar la emisión una semana más.

El desconcierto sobre su futuro tiene muy preocupados a los miembros del programa, o eso era hasta ahora. Belén Esteban ha hecho unas declaraciones públicas que han dejado claro que el final de 'Sálvame' no sería tan evidente como la audiencia se cree.

La de Paracuello celebró hace unos días un evento para presentar los nuevos productos de 'Sabores de la Esteban' y, además de agradecer a su familia y amigos el apoyo brindando durante estos años, la colaborador pronunció unas palabras que van a revolucionar a los espectadores del programa.

"Yo la tele no la voy a dejar. Mi futuro, a parte de la tele, que yo no la voy a dejar porque me gusta, es mi empresa", desveló. "Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele."

"Nos merecemos un descansillo después de tantos años", manifestó sobre el final de 'Sálvame'. Pero lo que nadie se esperaba es que prácticamente confirmara que la productora estaría organizando futuros proyectos.

"Aunque queden muy pocos días para que acabe el programa, yo sigo siendo parte de la productora. Yo soy de La Fábrica de la Tele. Los que dicen que la puerta está cerrada es mentira. Lo digo ya", aseguró.

"Yo seguiré con 'La Fábrica de la Tele'. Vamos a estar juntos, pero es top secret por ahora. Esto no me toca contarlo a mí. No sé lo que es, pero lo único que puedo decir es que tengo unos jefes que son muy creativos. Oscar y Adrián son dos cerebritos y yo seguiré con ellos", desveló, dejando bastante claro que el equipo de 'Sálvame' no va a desaparecer de la televisión.