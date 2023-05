Hace algo más de un año que Carlota Corredera se despidió de 'Sálvame'. El programa decidió prescindir de la presencia de la gallega en las tardes de Telecinco. Una noticia que la presentadora aprovechó para volcarse en su faceta como madre, viajar y disfrutar del tiempo junto a sus seres queridos.

Durante este tiempo ha hecho alguna que otra aparición en televisión. Presentó alguna gala del 'Sálvame MediaFest' y también se puso al frente de '¿Quién es mi padre?', un programa que no tuvo un gran éxito y del que la cadena decidió prescindir a los pocos programas.

Tras este fracaso televisivo, Carlota Corredera no volvió a la pequeña pantalla y parece que ya ha decidido cortar por lo sano con esa etapa de su vida. La presentadora ha buscado un nuevo enfoque profesional y ha sido ella misma la encargada de anunciarlo.

"Por fin puedo compartir con todos vosotros mi nuevo proyecto profesional, Superlativas", escribió en su perfil de Instagram para comunicar a sus seguidores que se ha lanzado a hacer un podcast "para hablar de nosotras y de lo que nos preocupa, sin complejos ni filtros".

"Según la esperanza de vida en España ya he vivido más de la mitad de los años que me quedan y aquí estoy, dispuesta a exprimir la vida", asegura en el vídeo. "Quiero ser libre, quiero volar, quiero comunicar. Lo necesito como el respirar. Quiero que se escuche mi voz. Y, sobre todo, quiero seguir escuchando para entender este mundo, para ser más feliz. Ya me he puesto en marcha porque aunque a veces nos hayan hecho sentir pequeñas, todas nosotras somos Superlativas", anuncia.

Este no es el único trabajo que ha puesto en marcha Carlota Corredera recientemente. La periodista también ha dado el salto a la docencia junto a Radiofonics con un curso de presentadores y reporterismo. También es colaboradora en el podcast 'Menudo cuadro’ y sigue desarrollando su faceta como influencer.