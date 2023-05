Los concursantes de 'Supervivientes' están al límite. A pesar de que queda muy poco tiempo para que el concurso llegue a su fin, algunos de ellos no pueden más. Después de varios meses pasando hambre y con muchos agotamiento físico, hay quien se plantea abandonar el concurso en esta recta final.

Jonan Wiergo ha manifestado que no tiene fuerzas para seguir. Después de varios días con un fuerte bajón anímico, se ha sincerado con sus compañeros sobre su deseo de dejar el concurso. “Me levanto y me da asco todo. No puedo más. Me quiero ir a mi casa. No voy a abandonar pero quiero pedir la nominación. No puedo más”, desveló.

Su primera idea fue seguir el procedimiento habitual para abandonar, pero ahora ha acelerado el proceso y ha pedido directamente a la organización del programa abandonar la aventura. "Te lo digo, inspectora, quiero una barca", le dijo a un miembro de la organización.

"No sé cuántas veces tengo repetirlo ya: Jonan Wiergo no está en el concurso", estalló. Su idea parece bastante firme y de hecho, ya ha vivido una especie de primera 'despedida' con Adara Molinero y Alma Bollo, a las que ha abrazado y pedido disculpas viviblemente emocionado. “Lo siento, bebés... pero me quiero ir a ser feliz."

Habrá que esperar a la gala de esta noche para conocer si finalmente Jonan decide dejar el concurso o consiguen convencerle para que aguantar unas semanas más.