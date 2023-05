'Sálvame' cerró ayer la emisión en televisión de la forma más inesperada posible. El programa daba paso a '25 palabras', después de que Raquel Bollo estallara en pleno directo contra el programa por a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y Amparo Cazalla, que cargó duramente contra sus hermanos y contra ella.

En los últimos minutos de emisión de 'Sálvame' en Telecinco, Terelu Campos y Adela González salieron al pasillo tras escuchar unos fuertes gritos. Allí se encontraron con Raquel Bollo que estaba fuera de sí por lo que el programa había hecho.

"Sois sinvergüenzas todos. 15 años dando aquí el callo", se le escuchaba decir. "Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias, ¿me seguís trayendo gente? ¡Sinvergüenzas! No me habéis dejado cerrar capítulo en la vida. ¿Eso es lo que queríais? ¿Espectáculo? Pues sí, pero la demandan siguen. Que no piense la gente que tengo la imagen que dais. Lo que pasa es que me estoy defendiendo en lo juzgado", estalló.

"Porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho. Me da igual Telecinco y su puta madre. ¡Ya está bien!", gritó mientras Belén Esteban trataba de calmarla. "¡Habéis echado a colaboradores de plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me lo traéis!", prosiguió Bollo.

En ese momento el programa cortaba repentinamente lo que estaba ocurriendo y mostraba un plano del plató vacío para dar paso al programa de Cristian Gálvez y dejar a los espectadores sin saber lo que había ocurrido. En ese momento la emisión continúo en 'MiTele Plus' y gracias a los espectadores de la plataforma, se ha podido saber qué fue lo que ocurrió entonces.

En ese momento Adela González y Terelu Campos regresaban al plató y mientras la presentadora explicaba a Rafa Mora lo que había ocurrido, la hija de María Teresa Campos entraba visiblemente cabreada. "Yo no lo voy a aguantar. Conmigo no lo va a pagar. Ni media. Ahora resulta que llevo yo toda la tarde diciendo a Rocío que si de verdad cree que Raquel es la culpable de todo esto y que ahora diga eso", espetó.

"Anda ya, conmigo no, conmigo no. Que he dado mucho la cara y ahora me siento una gilipuertas por dar la cara por quien a lo mejor no lo merece. Ya está bien", sentenció antes de cambiar de tema.