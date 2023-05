Ion Aramendi comenzó el último programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con una preocupante información. Sin pretender alarmar a nadie, el presentador anunció que el programa había tomando una importante decisión con respecto a un concursante.

"Ha tenido que ser desalojado por un pequeño problema de salud, ahora mismo está en observación acompañado por el equipo médico", desveló el presentador. El superviviente en cuestión era Manuel Cortés. El hijo de Raquel Bollo llevaba varios días con un fuerte dolor. Un mal estar que llevó a la organización a tomar una drástica decisión.

"Ayer empezó a tener un dolor abdominal muy fuerte que fue a más durante la noche y él está muy preocupado por si va a poder continuar o no en el concurso. Está en observación y ayer tuvo que abandonar la playa con el equipo médico", comentó Laura Madrueño desde Honduras. El dolor iba a más durante la noche y finalmente fue evacuado por el equipo médico.

Tras informar a sus familiares de que el concursante ya se encontraba estable, el joven conectó en directo con el programa para ser el mismo quién desvelase cómo se encontraba. "Estoy mucho mejor y a las órdenes del doctor, al que quiero agradecer lo que está haciendo por mí. Con muchas ganas de encontrarme bien y seguir adelante".

"He mejorado muchísimo y en unas horas pasaré una prueba que espero superar con toda la fuerza del mundo e incorporarme al grupo lo antes posible", apuntó. "Me encuentro bien, un poco dolorido, pero pasan las horas y estoy mucho mejor. Me gustaría tranquilizar a mi familia y a todos porque saben que con el estómago tuve problemas fuertes hace unos años y no tiene nada que ver con esto."

"Me siento bien, con energía y no me voy a ir ahora con lo que he conseguido porque estoy bien", terminó diciendo y mostrando sus ganas de continuar en el concurso.