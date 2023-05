Ginés Corrigüela y Yaiza Martín se han convertido en los grandes protagonistas de Telecinco. Tras su salida de 'Supervivientes', el drama familiar de 'el rey del bocadillo' se ha trasladado a los platós de todos los programas de la cadena.

Tras su paso por 'Viernes Deluxe', Emma García y su equipo quisieron hablar con la pareja y conocer como se encontraban después de su tensa entrevista. El programa envió a un equipo a las puertas de Mediaset para hablar con el superviviente y lo que se encontraron causó un gran desconcierto en la presentadora.

La actitud del concursante cabreó mucho a Emma García, que arremetió sin miramientos contra el 'rey de los bocadillos' cuando ni siquiera miró a la cara del periodista que trató de hablar con él. "Me ha sorprendido para mal. Una cosa es que no quieras contestar y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Me ha parecido maleducado con su forma de proceder", señaló Emma.

"Ginés sabe perfectamente que estamos aquí, y yo comprendo que sea una situación difícil, pero ayer yo estuve con ellos. No lo he entendido. Es tan sencillo como decir que no quieres contar nada. Ha sido un momento bastante tenso y esperábamos un mínimo de él", expresaba el reportero.

"¿Este señor es así?", se preguntaba la presentadora al escuchar al invitado. "No se trata de sinceridad, se trata de respeto", sentenciaba.