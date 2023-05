En los últimos días Tamara Falcó se ha vuelto a situar en el foco de todas las miradas tras salir a la luz la decisión de 'Sophie et Voilà' de abandonar la confección de su vestido de novia. La firma encargada de vestir a la marquesa de Griñón, emitió un comunicado en el que anunciaba que las diseñadoras renunciar a vestir a la hija de Isabel Preysler el día de su boda.

Aprovechando la visita de todos los jueves de Tamara a 'El Hormiguero', Pablo Motos quiso saber de la propia protagonista qué es realmente lo que había ocurrido. "Hay una alarma nacional, estás sin vestido de novia", le dijo el presentador.

"Yo tenía en mente un vestido que había visto hace un montón. Uno que vi cuando le recomendé otro a mi hermana y no le gustó. En ese momento no iba a casarme y se me olvidó, pero cuando volví con la boda pensé: ¿Con qué vestido me gustaría casarme? Pues ese, como tenía esa inspiración...", empezó diciendo. "Estas chicas vinieron a casa de mi madre y dijeron que les encantaba la inspiración y que me lo hacían."

"Cuando vine la programa me preguntasteis, os dije que era mejor que la inspiración, pero al decir esa palabra, comenzó la tensión... Cuando llegué a la segunda prueba del vestido, había cambiado completamente", desveló. "Encima ese día venía mi madre, que es muy exigente. El caso es que yo no me veía con ese vestido porque no era el mío. Fue todo súper incómodo y ahí ya todo empezó a ir mal."

"Cuando bajé con el vestido hubo un silencio... ¡Fue horrible! Cuando me lo probé vi que era distinto, que no era el mismo", desveló.

"Tengo muy buenos abogados y lo que sí pusieron es que si no me gustaba el vestido, yo no me tenía que casar con él. Cuando ya se empezó a torcer la cosa, que, por cierto, fue muy desagradable", aseguró. "Lo último que quieres es estar peleándote con los diseñadores sobre un vestido, porque es un momento muy bonito", confesó la colaboradora.

"Cuando ya estaba muy triste con todo esto, me preguntó mi abogado si me gustaba el vestido. Le dije que no y tuvo una conversación con ellas, pero lo siguiente que sé es lo del comunicado de prensa", aclaró. "Se han dicho todo tipo de cosas sobre lo difícil que soy, pero realmente, yo no me considero una persona difícil para trabajar, me gusta hacerlo en equipo, dar mi opinión."

"Lo que no iba a hacer era casarme con un vestido de novia que no me gustaba, lo siento", sentenció.