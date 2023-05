Nathalie Poza y Michel Noher visitaron 'El Hormiguero para presentar 'La Unidad Kabul', la serie en la que trabajan y que se ha estrenado en Movistar Plus. Los actores fueron a divertirse al programa de Pablo Motos para desvelar los secretos que esconde esta la ficción.

Además de hablar de los trucos que siguen para interpretar a sus personajes o someterse a los diferentes retos que les proponía el programa, Nathalie Poza desveló algunos secretos sobre cómo es trabajar con Woddy Allen. Recordó una anécdota que protagonizó durante el rodaje de la película 'Rifkin's Festival' con el director.

"A mí el texto no me preocupa tanto, lo que viene siendo actuar, porque estoy más entrenada, pero soy un poco torpecilla y me daba miedo quedarme atrapada en la escena, porque había que hacerlo muy bien y con él no se debe repetir demasiado. Entonces yo le pedí que en lugar de repasar la secuencia si podía sencillamente abrir y cerrar la ventana para hacerlo bien. Se quedó muy sorprendido y efectivamente a la primera me pillé el dedo a la segunda ya la pudimos rodar", desveló.

Pablo Motos también quiso conocer algunos aspectos de la vida privada de la actriz. "¿Me han dicho que te estás sacando el carné de conducir?", le preguntó. "No, no es verdad, no", decía la actriz tajante. "Te juro que me han dicho que sí, creía que te habías sacado el teórico y te faltaba el práctico", insistió Motos.

"Ya no tengo ni el teórico, pero me lo saqué a la primera y luego suspendí malamente, derrapé con el coche en la entrada del examen. Ya lo dejé hace muchos años. Desistí", desveló.

Para la actriz la culpa de que no tenga carnet de conducir es de su profesor de autoescuela, que le dejó traumatizada: "Me quitaba el retrovisor, porque me decía que total como no lo usas, todo esto en plena autopista. Se sentaba detrás, no se sentaba a mi lado. Habría que denunciar esa autoescuela. Bueno, ahí lo dejo, para que no se lo haga a ninguna otra".