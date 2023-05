'Supervivientes' encara ya la recta final del concurso y cada vez las pruebas son más extremas. Los concursantes están al límite de sus fuerzas pero lo dan todo para llegar hasta el último día y hacerse con el ansiado premio.

El formato no deja de sorprenderles en cada gala con nuevos retos y duras pruebas. Aunque si los concursantes creían que ya lo habían visto todo, todavía les queda lo peor. Tal y como les desveló Carlos Sobera, una de las pruebas más míticas de 'Supervivientes' regresará en la gala del próximo jueves para dos de los supervivientes.

La 'Noria infernal' enfrentará a Asraf Beno y a Bosco en un duro duele por convertirse en líder esta semana. En esta prueba los dos supervivientes tendrán que resistir el mayor tiempo posible sobre una estructura giratoria que va cambiando de velocidad.

Una noticia que los dos concursantes se han tomado muy bien. De hechos ambos han manifestado la ilusión que les hace someterse a este dura prueba.

"Os digo la ‘Noria Infernal’ y por lo visto estáis acostumbrados a girar como los pollos… No os importa que sea la ‘Noria Infernal’, pero si es durísima. Sois conscientes, ¿no?", preguntaba el presentador ante la reacción de ambos. "Es durísima, pero me hace una ilusión estar en ‘Supervivientes’ y probar la ‘Noria Infernal’. De verdad que es una de las cosas que quería hacer aquí y me da muchas ganas", respondía Asraf

En la gala del próximo jueves Asraf y Bosco se enfrentarán por el liderazgo en una de las pruebas más temidas por los participantes.