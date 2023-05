El regreso de 'Mi casa es la tuya' a Telecinco ha generado un gran revuelo en 'Sálvame'. Que Jesulín de Ubrique fuese el primer invitado de esta nueva temporada ha tenido un tanto tensa a Belén Esteban. Desde que se conoció la identidad del primer entrevistado de Bertín Osborne, la princesa del pueblo ha estado lanzando alguna que otra pullita al padre de su hija. Sin embargo él, tal y como se pudo ver en la emisión, evitó pronunciarse sobre el tema.

Bertín Osbone ya dejó claro que esto sería así. El presentador del formato habló de la entrevista en el programa 'Fiesta' un día antes de su gran estreno. "Yo personalmente no hubiera permitido que se hablara mal de ella. Yo entiendo que en la situación en la que están le hubiera molestado que hubiera hablado de ella, entonces él, que es muy listo, me dijo que de Belén no hablamos", desveló.

También aprovechó su intervención para enviar un consejo a su compañera de cadena. "El rencor no es bueno en ninguno de los dos casos, a todos nos hacen daños. Todos tenemos momentos duros. Le diría a Belén que pase página, que disfrute de la vida, que es una tía estupenda, que Jesulín también lo es. Hay personas estupendas que pueden ser capaces de no llevarse bien", dijo Bertín.

Este lunes Belén Esteban quiso responder a su recomendación con un contundente mensaje. "Bertín, gracias. Me has contestado, yo pasé página hace mucho tiempo. Él tiene a su familia y yo tengo a la mía, de lo que no se puede pasar página es de lo que no se puede pasar página, de eso no", le dijo en 'Sálvame'. Pero la cosa no quedó ahí.

La colaboradora, que está a punto de quedarse sin trabajo tras la cancelación de 'Sálvame', le hizo una clara petición. "Ahora que me quedo en el paro, voy cuando quieras a tu programa. Me llamas, que sé que las entrevistas son pagadas, en este programa sobre todo", le espetó, pero dejando muy claro que su entrevista sería muy diferente a lo que suele verse en el programa. "Señores, no va a hablar de mí ni de mi persona", añadió.