'Mi casa es la tuya' ha arrancado nueva temporada en Telecinco con un invitado estrella. Jesulín de Ubrique ha vuelto a la cadena después de muchos años y lo ha hecho en una entrevista especial junto a Bertín Osborne.

El torero visitó al cantante y charló con él sobre sus inicios en el mundo de los toros, la relación con su mujer, con su padre y las polémicas a las que ha tenido que hacer frente durante estos años y cómo los ha afrontado. También tuvo tiempo para hablar de su reciente paternidad.

"Ha sido una sorpresa pero una bendición de Dios", confesó el torero en relación al último hijo que ha tenido con María José Campanario. Jesulín se ha definido como "un máquina" como padre y se encarga junto a su mujer de todos los cuidados del bebé.

El pequeño no ha sido el único del que se ha acordado en su entrevista con Bertín Osborne. El torero ha lanzando un sentenciado y claro mensaje sobre todos sus hijos. "Tengo muy claro que voy a defender a capa y espada la privacidad de mis hijos, de los cuatro. No voy a cruzar ninguna línea que pueda perjudicar a mis hijos en cualquier aspecto. El que no lo respete ya sabe lo que hay".

Jesulín es tajante cuando habla de su relación con los medios de comunicación: “Voy a defender a capa y espada la privacidad de mis hijos”. #MiCasaJesulín pic.twitter.com/77a4Qhf84m — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 15 de mayo de 2023

El matador también ha querido poner en valor su relación con María José Campanario, con la que en breve celebrará las bodas de plata: "Mi mujer y yo somos uña y carne. La verdad es que nos ha ido bastante bien. Tengo la suerte de tenerla como esposa y como amiga".