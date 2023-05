'Supervivientes' encara la recta final del concurso y las apuesta sobre los posibles ganadores ya están echadas. Adara Molinero es una de las grandes favoritas del público. La concursantes ha estado nominada en varias ocasiones y en todas ellas ha conseguido salvarse incluso antes de llegar a la gala de eliminación.

La ex gran hermana también se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la edición. Los constantes conflictos con algunos de sus compañeros la sitúan en la mayoría de los vídeos que se emiten durante las galas. Pero parece que no todo el mundo está dispuesto a que se la ganadora de 'Supervivientes 2023'.

Este fin de semana, en su habitual resumen del reality, 'Fiesta' ha contando con un sorprendente invitado que acudía a destapar a Adara. Pol Badía, que fue su pareja durante su participación en 'Gran Hermano' hace cosa de siete año, acudió al programa de Emma García para sacar trapos sucios sobre su relación.

Que mal me parece que Pol vaya a #FiestaT5 para hablar y no precisamente bien de Adara ya que si no habla de ella nadie se acuerda de esta persona



Y me parece bochornoso que el propio programa esté echándole tierra encima al concurso de Adara



pic.twitter.com/nfmWyWoCyM — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) 14 de mayo de 2023

"Es una chica que nos ha hecho mucho daño a mi familia y a mí, entonces claro, yo siempre digo que a mí me puede hacer todo el daño que quiera porque a mí me puede romper si hace falta, pero lo más importante en esta vida es mi familia y cuando has visto que mi familia ha llorado y lo ha pasado mal por esta chica, lo siento, pero hay cosas que no puedo perdonar", comentó el ex de la concursante.

Por si no fuera suficiente con la visita de Pol, el programa trató de conocer la opinión del padre de Adara, con el que la concursante siempre ha manifestado no tener muy buena relación. "Esta vez no quiero entrar en nada. No lo estoy viendo porque, cuando empezó, yo estaba de viaje. Estoy ahora viajando mucho y la verdad es que no lo estoy siguiendo", aseguró Jesús Molinero.

El programa trínker por excelencia, dirigido por Emma García, hoy lapidan a Adara, echando por tierra su concurso y dándole voz al muerto de hambre, Pol Badia, "Adara me ha hundido la vida". No cariñe, gracias a Adara hoy te llevas un bocata de mortadela. #FiestaT5 — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ (@dothebambi_) 14 de mayo de 2023

El programa @fiestatelecinco acaba de empezar su acoso y derribo a Adara Molinero para que no gane Supervivientes. No tenéis vergüenza. #FiestaT5 — La pequeña pantalla📺 (@PickyPickyGH) 14 de mayo de 2023

Queda poco para que termine Supervivientes y como Adara tiene todas las papeletas para convertirse en ganadora de SV2023, quieren destruirla y así pierda apoyo t sea otro el ganador. Pues no queridos, más vamos a votar. #FiestaT5 — jose❤️✈️✈️✈️✈️ (@carrasquista26) 14 de mayo de 2023

Esta decisión del programa no ha sido muy bien vista por algunos espectadores que han cargado duramente contra 'Fiesta'. La audiencia considera que ha sido una forma de intentar acabar con el concurso de Adara y que todo es una estrategia para tratar de hacer ganadores a Manuel Cortés o Alma Bollo aprovechando que su madre, Raquel Bollo es colaboradora del programa.