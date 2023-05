'Supervivientes' encara la recta final del concurso y los ánimos de los concursantes están bajo mínimos. El hambre, el cansancio y el mal rollo entre ellos están haciendo que está última etapa esté siendo muy complicada para algunos de ellos.

A pesar del hartazgo, los supervivientes cada semana lo dan todo por conseguir alguna recompensa con la que llevarse a la boca algo que no sea arroz o pescado. Este domingo el programa les ofreció la posibilidad de tener recompensas individuales. El premio se escondía en una boyas que estaban en el mar y cada uno disfrutaría del premio en función de las bolas que consiguiera coger.

Artur y Bosco fueron los más rápidos nadando y consiguieron más de cinco recompensas, mientras que Alma iba tras ellos sin poder conseguir ninguna boya y cuando consiguió acercase a una, el sobrino de Pocholo se la arrebataba. Un gesto de su compañero de concurso que cabreó mucho a la concursante.

Al salir del mar, Alma estallaba y medio llorando se desahogaba con Adara. "Es que no, no aguanto más, que se coman todas las recompensas para ellos", decía muy nerviosa. "Mira a ver que a lo mejor la tuya es la mejor", le decía a Asaf tratando de calmarla. "¿Cómo voy a disfrutar si me habéis quitado las bolsas? Esta es la clase de compañeros que hay un Supervivientes: dais asco", replicaba ella.

"Cuando te estoy diciendo 'Bosco, me has quitado una boya', y va a Artur y le sueltas dos", le espetaba a Bosco. "Yo solo estaba viendo bolas, bolas... no te he visto. Solo he escuchado gritos. He visto bolsas y te he dado dos. ¿Cómo eres así, Alma?", se justificó su compañero.

"¿No os dais cuenta de que esto es una aventura no solo para competir sino para compartir?", seguía preguntando Alma incrementando su enfado. Finalmente decidía rechazar todos lo premios, tanto el que había conseguido ella como el que le estaba cediendo su compañero. Ya paso de las recompensas y este programa... paso de todo", decía para después terminar abandonando la playa.

Pasados unos minutos, Alma seguía sin aparecer e Ion revelaba que, lejos de tranquilizarse, estaba todavía más enfada calificando de "egoísta" a Bosco.