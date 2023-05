Un día menos en el calendario para que Jorge Javier, María Patiño o Kiko Matamoros desaparezcan para siempre de las tardes de Telecinco. Tras conocerse la cancelación del programa 'Sálvame' después de catorce años de historia, los colaboradores y productores han hecho públicas sus opiniones sobre el cerrojazo al programa del corazón y lo que supuso para ellos enterarse por los medios de comuncación.

Jorge Javier aclaraba que él tiene contrato con la cadena hasta 2025, ya que también es el presentador del programa 'Supervivientes', aunque también reconocía que este reallity está a punto de terminar y que sobre su mesa no hay nuevos proyectos por lo que "no sabe" lo que va a pasar. Por su parte, Ana Rosa, que pasa a ser la nueva "estrella" de la cadena, se muestra la mar de contenta con el nuevo proyecto.

En una entrevista concedida al podcast 'Poco se habla', Ana Rosa se mojaba y confesaba todo lo que piensa de Jorge Javier, su principal "rival" hasta la fecha: "Me parece que Jorge es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos", comentaba la presentadora. "Cuando él ha tenido problemas, yo le he llamado y, cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos", explicaba Ana Rosa en relación a lo lejos que están a nivel ideológico.

A siempre vista todo parece indicar que hay buen rollo entre los presentadores. De hecho Jorge Javier ha contestado a las declaraciones de Ana Rosa Quintana vía Twitter.

Lejos de quedarse aquí, Jorge Javier se ha abierto en canal en el programa 'La tarda' de Catalunya Radio en el que colabora. En él, ha confesado cómo fue el primer encuentro cara a cara con Quintana: " Me encontré a Ana Rosa de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte. Yo empecé a trabajar con ella hace más de 25 años. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar", relataba Jorge Javier.

Un encuentro algo incómodo pero necesario entre las partes: "Le dije que son cosas que pasan en la empresa y punto. Ella me dijo que se lo había pedido la cadena y que ella quería corresponder a lo bien que se habían portado con ella", explica el presentador.