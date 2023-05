El regreso de Jesulín de Ubrique a la televisión esta generando un gran revuelo en 'Sálvame'. El torero será el primer invitado de la nueva entrega de 'Mi casa es la tuya' y Belén Esteban ha vuelto a sacar la artillería pesada contra el padre de su hija. La colaboradora sigue muy dolida con la actitud del que fue su pareja y, una vez más, no duda en hacérselo saber.

Durante estos días la princesa del pueblo se ha mostrado muy contundente con Jesulín de Ubrique lanzándole varios mensaje sentenciadores. Incluso llegó a asegurar que el verdadero padre de su hija siempre ha sido su marido Miguel.

"Así se tienen hijos, pero vamos no nos hace falta, pero luego no te pongas medallitas. Que a esa la he parido yo, pero ¿sabes qué? Que es tuya, tuya, aunque otras personas que están cerca de ti digan que no. Ten cojones con quién los tienes que tener, no conmigo. Y ante esa mato", le espetaba.

"Yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele, si es lo que tiene que hacer, trabajar para olvidarse de muchas cosas. Porque le va a ayudar mentalmente. Porque él es un desgraciado, él vende una felicidad que no tiene", soltaba Belén sin pudor. "Me parece muy bien que vayas a Antena 3, la Sexta, La 1 y a Telecinco. Pero por cierto aquí no se puede hablar de María José Campanario y él puede ir a un programa de Martir Osborne, ah no perdón de Bertín y hablar", decía.

En ese momento María Patiño le corregía para que rectificara el nombre de su compañero de cadena. "Si me tengo que ir me voy con la cabeza muy alta. Pero ya, ya. Porque aquí duele todo. Y no quiero hablar de la persona que tenemos en común porque me lo ha prohibido. Qué suerte tienes. Porque tú y toda la familia, tanto la tuya como la mía sabemos lo que hay y mucha gente de Ubrique", advertía

"Estoy muy orgullosa que la primogénita tiene una carrera con matrícula de honor. Que ni en tu familia ni la mía nadie ha tenido una matrícula de honor en su puñetera vida. Y hay otros u otras, que aquí la ha defendido Belén Esteban, que no tiene oficio ni beneficio. Y para unos todo y para otros nada. Que no me hace falta, pero me duele. Y tú sabes lo que hay. Y no le echo la culpa a María José que no la tiene, que se la he echado muchas veces y a veces sin razón", concluía Belén.