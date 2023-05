O formato de cámaras ocultas e valores solidarios Xente marabillosa convértese por dereito propio no contido televisivo máis seguido de todas as canles autonómicas na súa franxa dos domingos, cun 11,6 % de cota de pantalla e 230 000 persoas que o viron en Televisión de Galicia a pasada fin de semana.

O programa rompe os índices de audiencia habituais cunha combinación de televisión de servizo público e entretemento que non só conta coas cámaras ocultas para atraer a audiencia, senón que engade testemuños persoais, entrevistas a personalidades e actuacións musicais. Unha receita televisiva que cativou ao público galego non só coa emisión en antena, senón tamén en Internet, onde as reaccións de entusiasmo e apoio se suceden nas súas redes sociais e onde os seus contidos suman xa millóns de reproducións.

Lucía Rodríguez aborda cada semana dende a proximidade un tema social de actualidade en clave positiva e co obxectivo de concienciar e promover a empatía cara os que sofren calquera tipo de discriminación. Así, o programa dos domingos pola noite abordou xa temas como a glotofobia -o rexeitamento á fala, en concreto ao idioma galego-, a violencia de xénero, os problemas que teñen as persoas maiores coa xestión dixital ou a saúde mental, esta última convertida en tema tabú ata hai moi pouco e que aínda hoxe en día continúa xerando rexeitamento e silencios.

A nova madriña, Lucía Veiga

Este domingo 14, a actriz e presentadora da TVG Lucía Vega será a madriña do programa, dedicado a visibilizar a gordofobia, unha discriminación moito máis común do que se cre.

Para iso, graváronse dúas cámaras ocultas nunha tenda de roupa onde unha rapaza é humillada polas súas amigas mentres proba un vestido para unha festa. A activista antigordofobia Alba Cobo fai de actriz por un día para mostrar, nunha desas cámaras ocultas, a discriminación que sofre dende hai anos e contra a que agora conciencia a través das redes.

Ademais, a actriz e presentadora de Malicia Noticias, Lucía Vega, reacciona ante esta situación baseada en feitos reais sen saber que se trata dunha recreación. Defenderá a persoa que sofre discriminación?

A persoa marabillosa desta semana é Toni, que respondeu con moita comprensión e empatía cara a Alba, aconsellándolle que fora indiferente aos comentarios dos seus supostos amigos. Cal é a historia detrás deste vigués? Saberase este domingo pola noite.

A presentadora Lucía Rodríguez dará a benvida a Lucía e Toni ao estudio para falar da súa experiencia como 'vítimas' das cámaras ocultas pero tamén para rememorar momentos importantes das súas propias vidas. O que non saben é que o estudio de Xente marabillosa vai ser testemuño de moitas sorpresas para eles.

A guinda artística pona a música de Najla Shami, cantante e compositora nacida en Compostela que bebe de tres culturas, a palestina, a galega e a arxentina, e que creceu entre Galicia e Kuwait. Todo un exemplo de integración.