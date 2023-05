Ginés Corregüela empieza a enfrentarse a todo lo que ha ocurrido en nuestro país durante su paso por 'Supervivientes'. Después de salir de la palapa tras ser el nuevo expulsado definitivo, el tiktoker vio un resumen de todo lo que se ha hablado en los platos de Mediaset sobre su familia y relaciones sentimentales, recibiendo el 'rapapolvo' en directo de su hija, a la que eligió para hablar con ella frente a su pareja Yaiza: "Es sangre de mi sangre".

"A priori eras un finalista, vine aquí a defenderte aún sabiendo tus cosas. No has llegado porque se han demostrado muchas injusticias, fuimos allí mamá y yo y nos dejaste como un trapo 24 horas después. Para que mamá se haya sentado en un plató imagínate la situación...", comenzó diciendo Miriam.

Lejos de calmar el momento, Miriam continuó su intervención, lanzándole dardos a Yaiza sin mencionarla: "La persona que tienes al lado no es la correcta y no te va a hacer feliz. No apoyo que lleves diez años engañando a una familia. Me has defraudado en algunos aspectos, pero te esperaré en casa para que me des las explicaciones que a día de hoy me merezco... Ojalá pises tierra firme y tengas los pies en el suelo que lo que te viene es grande".

"Estoy muy dolida, me he sentado aquí para defenderte aunque algunas cosas han sido indefendibles, he tenido a un toro que torear que no me correspondía a mí y ha afectado a la familia, espero que sepas qué nombre tiene tu felicidad y sepas lo que es tu prioridad que deben ser tus hijas", continuó Miriam.

Tras esta reprimenda en directo, Ginés contestó a su hija, posicionándose en cierta manera a favor de Yaiza: "Tenéis que respetar mi felicidad, voy a hacer mi vida con quien yo quiera". "Esta persona no es tu felicidad, lo vas a ver cuando vengas", sentenció Miriam.