'Sálvame' ha decidido tomarse con mucho humor la cancelación del programa después de 14 años. A lo largo de toda esta semana el magacín ha regalado unos comienzos de programa que quedarán marcados en la historia de Telecinco. Ni los presentadores ni los colaboradores se están cortando lo más mínimos en lanzar indirectas y zacas a la nueva directiva de Mediaset y a Ana Rosa, la encargada de conducir el programa que les sustituirá.

Este jueves el programa seguía con sus mensajes evidentes a la directiva y ponía en marcha ‘Sálvame Algodón de Azúcar’, un formato para contentar a todos aquellos que la han tachado de hacer telebasura haciendo el "programa blanco y familiar" que muchos críticos y la nueva cúpula directiva de Mediaset quieren.

Fue precisamente en esta versión de 'Sálvame', que nada tenía que ver con su esencia, donde Kiko Hernández lanzón un revelador mensaje que dejó a muchos espectadores sorprendidos.

Todo ocurrió cuando Miriam, hija de Ginés Corrigüela, hablaba de la actitud de su padre cuando han tratado de hablar con él para que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. "Yo nunca he podido hablar con él. Siempre me decía cambio de emisora, cuando no le interesaba me decía cambio de emisora como en plan cambio de tema", desveló haciendo referencia al comportamiento del superviviente.

"Anda como nos van a hacer a nosotros, cambiar de emisora", espetaba en ese momento Kiko Hernández entre risas. Un mensaje que muchos han interpretado como una indirecta por parte del colaborador a lo que hará la audiencia de ‘Sálvame’ cuando Ana Rosa llegue a las tardes de Telecinco.