La 67ª edición del Festival de Eurovisión ya tiene a los 26 finalistas que lucharan el próximo sábado por el micrófono de cristal. Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia y Eslovenia lograron los 10 últimos pases para la gran final en la segunda semifinal celebrada este jueves en el M&S Bank Arena de Liverpool.

Estos 10 países clasificados se suman a Croacia, Moldavia, Suiza, Chequia, Israel, Portugal, Serbia, Portugal, Finlandia y Suecia y a Ucrania y el Big 5, formado por Alemania, España, Francia, Italia, Ucrania y Reino Unido, en la gran final del concurso musical.

La gala, marcada por el bajo nivel musical y la falta de emoción al estar los principales favoritos en la primera semifinal, destacaron Gustaph, representante de Bélgica, que defendió 'Because of you', una canción que animará a todo el público del arena de Liverpool.

Por otro lado, Teya & Salena, representante de Austria, lograron la clasificación de Austria con ‘Who the Hell is Edgar?’, una canción super pegadiza con la que hacen una crítica al actual mercado discográfico por el trato a los artistas. Finalmente, Australia puso el broche de oro a esta segunda semifinal con Voyager y 'Promise', un potente tema en el que se mezcla el rock y los sonidos electrónicos.

En cambio, Dinamarca, Rumania, Islandia, Grecia, Georgia y San Marino fueron eliminadas de la competición en esta segunda semifinal de Eurovisión 2023 al ser los ochos países menos votados la audiencia con derecho a voto en esta gala.

Blanca Paloma invita a soñar con el triunfo tras su nuevo ensayo

Además de los resultados, esta segunda semifinal de Eurovisión 2023 estuvo protagonizada por Blanca Paloma. El certamen musical mostró un fragmento de un minuto de su ensayo con ‘Ea ea’, subiendo la actuación integra a su canal de YouTube.

En los tres minutos de este ensayo, que tuvo lugar el pasado miércoles, Blanca Paloma volvió a impresionar, volviendo a brillar ante el público que asistió a esta prueba técnica general. En línea general, la cantante estuvo muy bien a lo largo de toda la actuación, volviendo a demostrar su gran capacidad para hipnotizar a Europa con 'Ea ea'.

El próximo sábado, la representante de España se subirá al escenario del Liverpool Arena para realizar su actuación con 'Ea ea', que destaca por los cambios en realización con los que busca mantener la esencia de su número ganador del 'Benidorm Fest'.