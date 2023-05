La tercera edición de 'Mask Singer: adivina quien canta' ha llegado a Antena 3. El programa aterrizó este miércoles con la presencia de Mónica Naranjo, Ana Obregón, Javier Ambrossi y Javier Calvo como jurado.

Esta nueva temporada empezó fuerte y en el primer programa ya se desenmascaró a dos invitados. Arlequín y Faraona pusieron fin a su paso por 'Mask Singer' dejando al público y los colaboradores sin palabras.

"Un Carnaval que se nos fue de madre. Soy una persona del mundo del teatro. Hay una persona que nunca se fue de mi lado. Tengo treinta dragones barbudos", fueron las pistas que desveló Arlequín para que los investigadores trataran de desvelar su identidad. Después de haber entonado 'Title' de Meghan Trainor, Javier Calvo tuvo claro que se trataba de Tori Spelling.

Tras unos minutos de tensión, el invitado se quitó la máscara para desvelar su identidad y, efectivamente, ahí estaba, la mítica Donna de 'Sensación de vivir'.

"Eres un icono y jamás olvidaré tu papel de Donna. Jamás. Formaste parte de esa increíble serie que inspiró a toda una generación y nos dio tanto durante nuestra adolescencia”, le dijo Javier Ambrossi.

Arlequín no fue la única eliminada del programa. La Faraona también dijo adiós a su experiencia en 'Mask Singer' y de hecho, fue la primera máscara en revelar su identidad. "Soy la última guerrera, no sigo, que no voy a acabar nunca", desveló sobre su identidad. "Si no fuera por todos los reconocimientos que me hace mi pueblo, ya estaba yo viviendo en el Caribe, algunas condecoraciones me las llevaría al fin del mundo".

Arantxa Sánchez Vicario, extenista que fue número uno y medallista olímpica, se ocultaba bajo la máscara de Faraona! 🏜️



Arantxa ha cambiado su raqueta por el micrófono para dejarnos con la boca abierta 🎾🎶 #MaskSinger



Patrocinado por @BimboEsp#BimboEsQuerer pic.twitter.com/5qpGoBvXrv — Mask Singer (@MaskSingerA3) 10 de mayo de 2023

Tras interpretar 'La niña de la escuela' se bajo la máscara para desvelar que tras ella se encontraba Arantxa Sánchez Vicario, una leyenda del tenis que durante su carrera fue número 1 del mundo de la WTA en 1995.