Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo visitaron 'El Hormiguero' para presentar 'UPA Next', la nueva serie de Atresplayer Premium, que este jueves se podrá ver en Antena 3. La ficción es la secuela de la serie 'Un paso adelante', cuyos protagonistas vuelven a reunirse 20 años después del último capítulo.

Los actores hablaron de lo que se podrá ver en la serie, cómo vivieron su salto a la fama y el reencuentro entre ellos. "Fue muy emocionante, aunque yo soy la que llora todo el rato. Pero imagínate, porque mi vida está un poco ligada a 'UPA', ya que allí conocí a mi chico, a Yotuel", confesó Beatriz Luengo.

"La serie nos marcó la vida. Yo siempre lo digo, que algo que te cambia la vida y que te puede pasar una vez o lo más probable que ninguna lo puedas repetir 20 años después... La verdad es que nosotros hemos seguido teniendo contacto todos estos años", añadió Mónica Cruz.

"A ella lo que verdaderamente le marcó la vida fue Miguel Ángel Muñoz. Esto nadie lo sabe, pero lo voy a contar. Ella se tatuó 'MAM' en la muñeca izquierda, pero después lo dejaron y se puso una 'A' y ahora pone 'MAMA'", desveló Luengo. "Lo hice en ese momento con todo mi amor, pero dejé un espacio porque la vida es muy larga". "Eso es muy feo", respondió Miguel Ángel a las palabras de Cruz. "Si te hubieras portado mal, habría puesto 'mamarracho'".

"Estábamos en un momento muy especial como pareja y me sorprendió mucho que se lo hiciera porque nadie había hecho eso, aparte de alguna fan...Me hizo mucha ilusión, pero luego fue un bajón cuando le vi la A... Porque cuando entré en el casting y la vi, me enamoré de ella a primera vista", recordó el actor.

"Durante todo el casting mi objetivo no fue pasar las pruebas de Rober sino que Rober y Silvia pasaran juntos el casting porque yo la quería enamorar. Y, efectivamente, me dieron el papel, que me hizo mucha ilusión, le dieron el papel a ella, que me hizo más ilusión todavía porque además los personajes estaban juntos, y pensé que en un tiempo íbamos a ligar. Y a lo largo de los capítulos empezamos a llevarnos bien, a tener cierta química y nos enamoramos. Y fue muy bonito".

"Es lo mejor que te puede pasar, pero a la vez es lo peor que te puede pasar. Enamorarte de tu compañera de trabajo cuando además los personajes comparten trama de amor, porque luego cuando no estáis tan bien... Fue un desastre", aclaró Miguel Ángel Muñoz. "No estábamos juntos, nuestros personajes en la serie seguían juntos y ella estaba ligando con otro. Desde entonces, nunca más me he vuelto a enamorar de una compañera de trabajo".

"Luego hemos podido revisar nuestra relación y ser muy amigos. De hecho, han pasado 20 años y nos queremos muchísimo, tenemos muy buena relación y somos como familia", añadió el actor.