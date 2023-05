'Supervivientes' está haciendo mella en los concursantes. Después de tres meses de concurso, los supervivientes están bajo mínimos. Los conflictos y la falta de comida están provocando que todos estén con los nervios a flor de piel. Por ese motivo, las recompensas y las visitas de sus seres queridos se han convertido en el impulso que les ayuda a coger fuerzas para seguir en el concurso.

A lo largo de todas estas semanas, los supervivientes han ido recibiendo las visitas de sus familiares. De hecho, solo hay dos que todavía no han podido recibir el aliento de algún ser querido: Adara Molinero y Bosco Martínez.

Ha pasado mucho tiempo desde que no ven a los suyos y Adara no puede más. La concursante ha brotado contra la organización del programa entre lágrimas. “Vale ya de jugar. Esto es inhumano, llevo ya tres meses sin ver a mi familia”, comenzó diciendo.

"¿Cuándo va a llegar mi visita?”, gritó. “Encima veo a mi hijo, pero no puedo hablar con él. ¡Basta ya tío!. Todos con sus visitas y yo no. ¡Basta ya, joder, que soy persona!". Lejos de calmarse, se sentó en el suelo entre lágrimas pidiendo una llamada con su hijo.

"Todas las semanas pienso: 'Viene mi madre la semana que viene', y todos los domingos me pego una hostia. Y digo: 'No pasa nada, el siguiente', y ¡mi madre no viene, mi madre no viene! ¿Dónde coño está mi madre?", gritó a Adara llena de impotencia, que declaró que solo "necesita un abrazo de su madre".

El programa quiso aclarar que su madre la visitará pronto y que no le permiten hablar con su hijo por tratarse de un menor de edad. Lo único que el programa les permite es recibir mensajes de ellos que sólo los concursantes pueden escuchar.