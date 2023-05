Ana Rosa Quintana se ha convertido en la reina de las mañanas. La presentadora lleva muchos años al frente de 'El programa de Ana Rosa', un programa con un éxito indiscutible. Los cambios que se están viviendo en Mediaset siguen queriendo apostar por ella.

La noticia de la cancelación de 'Sálvame' ha convertido a Ana Rosa en la otra gran protagonista. La presentadora ha sido la escogida reemplazar a al programa de Jorge Javier Vázquez en las tardes a partir de septiembre.

Hasta el momento no se había pronunciado sobre esta decisión, pero en su última participación en el podcast 'Poco se habla' se ha sincerado sobre el momento que se está viviendo ahora en Mediaset. Ana Rosa ha hablado sin tapujos sobre todos los cambios que se están viviendo en el grupo de comunicación.

"En Mediaset ahora mismo está la cosa…", empezó el presentador. "Estupenda", cortó ella tajante. "¿Está estupenda? Ha habido un montón de cambios", insistió el cantante. "Se ha ido el Consejero Delegado, se ha ido porque ha querido, porque va a cumplir 70 años y porque ha estado 23 años que venía aquí los lunes, se marchaba los viernes y veía a su familia los fines de semana. Dejó a sus hijos de pequeños y ahora tienen nietos. Y llega un equipo nuevo, pero es un equipo muy solvente".

Además de hablar sobre la situación que esta viviendo la cadena, la presentadora también compartió los peores momentos de su enfermedad. Ana Rosa Quintana confesó que había sido ella misma la que descubrió que estaba enferma a raíz de un bulto que se notó.

También se prestó a jugar a un juego en el que los presentadores la pusieron un poco contra las cuerdas. "¿Qué prefieres presentar un programa para el resto de tu vida con Jesús Vázquez o con Jorge Javier Vázquez?" le preguntaron. "Yo para el resto de mi vida no quiero hacer nada", respondió tajante.

Después de hablar de su buena relación con el presentador gallego, Ana Rosa tuvo unas palabras para Jorge Javier y la relación que comparten. "Con Jorge Javier creo que soy una de sus descubridoras", soltó. "Me parece que Jorge es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos".

"Cuando él ha tenido problemas, yo le he llamado y, cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos", sentenció.