Pablo Motos ha causado un gran revuelo en las redes sociales a raíz de la última fotografía que compartió en su perfil de Instagram. El presentador de 'El Hormiguero' subió una imagen suya vestido con una bata de hospital, un cabestrillo y una vía.

Con esta impactante imagen quiso contarles lo que le había ocurrido. "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama Supermanco. Esta noche os cuento todo. ¡Vaya susto!", escribió.

Por lo poco que ha explicado, parece que el presentador ha sufrido un accidente que le ha llevado directamente al hospital. Según se ve en la fotografía todo ha salido bien y esta noche estarña en el programa para contar con detalle lo que ha ocurrido.

Esta no va a ser la primera vez que el presentador aparezca en el programa después de alguna intervención. En el año 2020 cuando el presentador aparecía de la misma forma tras tener que ser operado del hombro. Por aquel entonces Pablo Motos no quiso faltar a su cita con los espectadores, algo que tampoco ha querido hacer esta noche.