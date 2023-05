'Pasapalabra' está viviendo una nueva etapa en Antena 3. Desde que Rafa y Orestes dejaron sus sillas en el concurso después de que el sevillano se llevara el millonario, diferentes concursantes tratan de imitar su hazaña en el concurso.

Marta y Encarni están siendo las protagonistas de estas semanas. Ambas han conseguido mantenerse unas cuantas semanas consecutivas en el programa y cada día se enfrentan por llevarse a casa el bote, que ahora mismo acumula 298.000 euros.

Ambas se enfrentaron al rosco de 'Pasapalabra' y Marta fue la primera en completar la primera vuelta con 21 aciertos y 29 segundos de tiempo y después de animarse con una más con la que sumó un nuevo acierto, decidió plantarse. "Me voy a callar, como hace Encarni a veces", comentó.

"Ya está porque la F me tiene... no creo que me vaya a salir y las otras dos, tampoco. Me voy a callar ya y no te doy más trabajo", le volvió a repetir al presentador poniendo fin a su juego en el último programa. "Como no tengo opción de bote y pienso que las dos hemos luchado mucho por este empate, nos lo merecemos y me voy a plantar", dijo también su compañera Encarni.

La decisión permitió que ambas llegaran a un empate y que ninguna de las dos tenga que enfrentarse a 'La silla azul' en el próximo programa.