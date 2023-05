La tertulia de este jueves de 'El Hormiguero' además de sorprender a los espectadores con la aparición de Tamara Falcón en muletas y con su perra en plató, puso sobre la mesa algunos temas de actualidad.

Pablo Motos quiso tratar con sus colaboradores la polémica de Isabel Díaz Ayuso y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños en los actos del Dos de Mayo, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid impidió al ministro acceder a la tribuna del desfile.

"Lo veo todo como una sobreactuación tremenda con un tinte electoral. Dicho esto, creo que ha sido beneficioso para Ayuso quedando como la que se enfrenta al Gobierno", señaló Cristina Pardo después de ver las imágenes. "Muchas cosas de las que rodean a Ayuso no son razonables. Hacerle esto a un ministro es una barbaridad", añadió Juan Del Val.

"A mí hay veces que no me dejan entrar en el camerino de mi hermano Enrique y no me pico. No me reconocen y me dicen que no estoy en la lista", afirmó en ese momento Tamara Falcó.

La confesión de Tamara Falcó llevó a Pablo Motos a recordar una situación en la que le echaron de su propio programa. "A mí me pasó una cosa parecida, la primera vez que vino al programa Justin Bieber", desveló el presentador. "Fui hacia mi camerino, pero los de seguridad no me dejaban pasar, encima como hablaban todos inglés no les podía decir que yo era el presentador, no me entendían. Tuvo que venir mi socio, Jorge Salvador, a salvarme", confesó.