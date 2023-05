Un jueves más 'El Hormiguero' contó con sus cuatro colaboradores para la tertulia de cada semana. Nuria Roca, Cristina Pardo, Juan del Val y Tamara Falcó acompañaron a Pablo Motos para charlar sobre la actualidad. Pero esta semana los espectadores se toparon con una sorpresa inesperada.

Tamara Falcó se presentó en el plató acompañada de unas muletas y de su perra Jacinta, dejando a sus compañeros y a los espectadores sin palabras. "Hoy Tamara ha venido, se ha caído por unas escaleras y luego lo comentamos. Tiene el pie un poco...", decía Pablo Motos al verla en una esquina del plató.

"Venía corriendo a la tertulia y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes, me he caído, pero como aquí venimos todos lisiados, he pensado que show must go on", contó la marquesa de Griñón tras llegar a su sitio con dificultades.

"Me ha dicho el médico que es un pequeño esguince, y es la primera vez que me hago uno. No me hará falta escayola, el fisioterapeuta me lo recoloca", añadió.

"Es mi primer esguince", aseguraba aparentemente contenta y sonriente. Tamara Falcó se mostró hasta ilusionada con este percance que podría retrasar los planes de su boda, aunque a ella parecía no importarle. "Ya verás mañana", le advertía su compañera Nuria Roca sobre el dolor que se le avecina.

Las muletas no fueron el único elemento que sorprendió de la visita de Tamara Falcó a 'El Hormiguero'. La hija de Isabel Preyseler se plantó en el plató acompañada de su perra, a la que incluso llegó a sentar en la mesa con el resto de sus compañeros.